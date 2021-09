Das nächste Veranstaltungs-Aus

Das bunte Treiben des Römermarkts wird auch in diesem Jahr in Lengerichs Fußgängerzone nicht zu erleben sein.

Die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) hat den Römermarkt, der normalerweise im Oktober stattfindet, erneut abgesagt. Zudem heißt es, dass der Krippenmarkt, der seinen fixen Termin am ersten Adventswochenende hat, „nicht wie gewohnt in der Fußgängerzone“ durchgeführt werden könne.

Damit ist klar: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sorgen nach 2020 auch in diesem Jahr dafür, dass die Lengericher keine der sonst üblichen Großveranstaltungen erleben werden. Immerhin sagt die WGL zu, mit „Hochdruck“ an Möglichkeiten zu arbeiten, die Innenstadt in der Weihnachtszeit „zu beleben“.

Zur Begründung für das Römermarkt-Aus und die Ankündigung, den Krippenmarkt nicht wie üblich zu organisieren, führt die WGL die Corona-Schutzverordnung des Landes an. In der ist festgelegt, dass bei Großveranstaltungen mit über 2500 Besuchern die 3G-Regel gilt. Deren Einhaltung ist beim Zutritt „von den für diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren“. Alternativ könnte eine stichprobenartige Kontrolle auf dem Veranstaltungsgelände erfolgen.

Dazu teilte die Stadt der WGL aber mit: „Der Römermarkt soll in der Fußgängerzone stattfinden. Diese wird der WGL zwar per Sondernutzungserlaubnis zur Verfügung gestellt, trotzdem bleibt es während des Marktes auch ein öffentlicher Verkehrsweg, von deren Nutzung keine Person ausgeschlossen werden darf. In der Folge kann die 3G-Regelung zwar kontrolliert werden, aber eine Sanktionierung ist nicht möglich. Folglich ist der Markt unter den Bedingungen der Jahre 2019 und früher nicht durchführbar.“ Alternativ müsste die Fußgängerzone also komplett für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden oder aber der Römermarkt an einem anderen Platz stattfinden. Voraussetzungen, die für die Werbegemeinschaft nicht tragbar wären.