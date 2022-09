Das rote Plus bedeutet: Tod

Sich dafür einzusetzen, dass Geschichte sich in ihrem eigenen Land nicht wiederholt, liegt den Oberstufenschülern Emma Herzke, Kira Neier, Abdullah Kaan Karakoc, Andreas Wandler und Phil Telljohann spürbar am Herzen. Sie sind gekommen, um auf den „Tag des aktiven Erinnerns“ aufmerksam zu machen. Und sie verdeutlichen noch viel mehr.

Ihnen ist es eine Herzensangelegenheit, an die 440 deportierten Patienten zu erinnern: Emma Herzke, Kira Neier, Abdullah Kaan Karakoc, Andreas Wandler sowie Phil Telljohann (erste Reihe von links), die ihren gesamten Geschichtskurs am Hannah-Arendt-Gymnasium repräsentieren, sowie Schulleiterin Angelia Elsermann, Geschichtslehrer Tobias Müller und Stephan Bögershausen, stellvertretender Pflegedirektor in der LWL-Klinik Lengerich

„Schülerinnen und Schüler haben keine Verantwortung für das, was damals geschehen ist, doch sie haben die Verantwortung dafür, Geschichten weiterzuerzählen.“ Über die (Lebens-)Geschichten von Menschen, die in der Nazizeit gequält, deportiert und ermordet wurden, spricht Stephan Bögershausen, stellvertretender Pflegedirektor der LWL-Klinik in Lengerich, gerade. Mit ihm sitzen im lichtdurchfluteten Raum in dieser Klink an der Parkallee fünf Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums, deren Schulleiterin Angelika Elsermann sowie Geschichtslehrer Tobias Müller.