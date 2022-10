Das Soziale immer im Fokus

Am 15. Oktober feiert der VdK-Ortsverband Lengerich/Tecklenburg sein 75-jähriges Bestehen. Seinen über 1100 Mitgliedern bietet er vor allem Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen, etwa beim Behinderten- oder Rentenrecht. Aber auch Geselliges gehört vor Ort zum Alltag des Sozialverbandes.

Als sich 1947 in Lengerich ein Ortsverband des VdK gründete, standen das Land und die Stadt noch ganz im Zeichen des gerade einmal zwei Jahre zurückliegenden Krieges. Das schlug sich auch im Namen nieder, der damals noch Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands lautete. Am Samstag wird das 75-jährige Bestehen gefeiert. Offiziell firmiert der eingetragene Verein längst unter Sozialverband VdK Deutschland, und die Lengericher fusionierten 2015 mit den Tecklenburgern zu einem großen Ortsverband. Was der vor Ort leistet, das erklären die Vorsitzende Marie-Luise Hindemith und Schriftführer Peter Jahnke.

Das Ehepaar hat recht unterschiedliche Wege innerhalb des Verbandes hinter sich. Marie-Luise Hindemith ist bereits seit 16 Jahren Vorsitzende, ihr Mann hingegen stieg erst mit dem Eintritt in den Ruhestand voll ein, ist nun nicht nur im Vorstand, sondern auch ehrenamtlicher Berater.

Immer mehr Mitglieder

Der VdK Lengerich/Tecklenburg befindet sich ihren Worten zufolge auf Wachstumskurs. Über 1100 Mitglieder habe man aktuell. Als Hindemith dazustieß, seien es weniger als die Hälfte gewesen. Rund 200 seien durch den Zusammenschluss aus Tecklenburg dazugekommen, der große Rest wohl deshalb, weil sie sich Unterstützung und Information vom VdK versprechen, so die Vorsitzende.

Ihr Mann erläutert das näher. Der Verband helfe seinen Mitgliedern unter anderem, wenn es um Fragen und Probleme beim Schwerbehinderten-, Renten-, Pflegeversicherungs- und Grundsicherungsrecht gehe. Wollen sich Menschen also beispielsweise nach einer Krankheit oder einem Unfall verrenten lassen, können sie sich vom VdK beraten lassen. Gegebenenfalls kann es bis zur Klage vor einem Sozialgericht gehen

Als Ehrenamtler, der für die sogenannten Erstberatungen geschult ist – im nächsten Schritt werden dann die hauptamtlichen Experten hinzugezogen –, kennt Peter Jahnke einige Fälle, in denen sich Betroffene in größter Not oder Verzweiflung an den VdK gewandt haben. Vielfach wüssten die Menschen einfach nicht, welche Rechte ihnen zustehen, kämen mit Formularen der Behörden und Kassen nicht klar und stünden ablehnenden Bescheiden recht machtlos gegenüber. Zu bedenken sei, so Jahnke und Hindemith weiter, dass Antrags- und Widerspruchsverfahren oft liefen, während die Betroffenen unter großem Druck stünden, weil beispielsweise der Partner oder ein Kind plötzlich schwer erkrankt oder pflegebedürftig ist. „Oft haben die Menschen einfach nicht mehr die Kraft, all die Papiere auszufüllen“, konstatiert die Vorsitzende.

Es spreche sich immer mehr herum, dass der VdK in solchen Situation da sei, so Hindemith. Entsprechende Empfehlungen kämen von Ärzten ebenso wie etwa von Sozialdiensten oder Reha-Einrichtungen. Aber auch Info-Stände wie zuletzt am vergangenen Wochenende auf dem Römermarkt sorgen für Aufklärung und stoßen nach den Worten der Vorsitzenden auf große Resonanz.

Ehrenamtliche wie Peter Jahnke bieten an jedem letzten Donnerstag im Monat in der Lengericher Stadtverwaltung eine Beratung für Mitglieder an. Bis zu fünf Termine seien dann abzuarbeiten. Primär gehe es dabei darum, zu klären, welcher Antrag gestellt werden soll und was es dafür an Unterlagen braucht. Ist das geklärt, kommen im nächsten Schritt die hauptamtlichen Fachleute der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Ibbenbüren ins Spiel.

Abwechslungsreiches Programm

Die Aktivitäten des Ortsverbandes beschränken sich jedoch keinesfalls auf die Beratungsangebote. Einmal pro Monat wird üblicherweise zum Kaffeenachmittag in der AWO-Begegnungsstätte eingeladen. Zurzeit ist das wegen Sanierungsarbeiten im Haus nicht möglich. Aber Marie-Luise Hindemith ist optimistisch, dass demnächst wieder 50 bis 70 Gäste kommen werden. Dabei gehe es zum einen um die Pflege persönlicher Kontakte und Geselligkeit, aber es gebe auch schon mal Musik oder Vorträge. Sommerfeste und Weihnachtsfeiern sowie Halb- und Tagesfahrten komplettieren das Programm des Ortsverbandes.

An sich ist die Vorsitzende mit dem Erreichten ziemlich zufrieden. Doch auch sie hat einen Wunsch, wie ihn so oder so ähnlich auch andere Vereinsvertreter immer wieder äußern: Es bräuchte mehr und vor allem auch jüngere Menschen, die bereit wären, im VdK mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen. „Wir haben einen ganz tollen Vorstand“, versichert Hindemith. Aber die Jüngsten seien sie eben auch nicht mehr.

Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 15. Oktober, ab 11 Uhr im Gasthof Prigge/ Akademie Talaue statt.