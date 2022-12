Das war das Jahr 2022 in Lengerich

Als am 16. Dezember mehrere hundert Menschen in der Gempt-Halle zusammenkommen, ist das auch Ausdruck der großen Anteilnahme, die in Lengerich herrscht. Dass der Betreiber der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße erstochen wurde, können viele nur schwer fassen.

Groß ist die Anteilnahme ebenfalls an anderer Stelle. Viele Lengericher engagieren sich in Sachen Ukraine. Unter anderem starten mehrere Hilfskonvois in das vom Krieg geschundene Land.

Derweil ist Bauen ein wichtiges Thema in der Kommune. Das drückt sich in gleich mehreren Projekten aus. Die Sanierung der Fußgängerzone geht ebenso voran wie die Modernisierung des Bahnhofs. Bezogen wird im Sommer der 30-Millionen-Neubau der Gesamtschule. Und auf dem Gelände der LWL-Klinik wird der Grundstein gelegt für ein Vorhaben, das summa summarum an die 70 Millionen Euro kosten soll.