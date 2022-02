Das Wertpapiergeschäft boomt

Lengerich

Auf ein solides Geschäftsjahr, in dem das Wertpapiergeschäft regelrecht boomte, blickten die Stadtsparkassen-Vorstände Max Mews und Timo Schulte-Renger in einer Bilanzpressekonferenz zurück. Die Stadtsparkasse vergab Neuzusagen für Kredite in Höhe von 75 Millionen Euro.

Von Joke Brocker