Das Wetter war ein Spielverderber

Wäre es nach den Kindern gegangen, wäre am Donnerstagnachmittag weitergespielt worden. Doch Mütter und Großmütter, die nach einem ersten Schauer für Spielen plädiert hatten, legten ihr Veto ein. Während eines ausgewachsenen Gewitters auf dem Elefantenspielplatz in Hohne Seil zu springen oder die Boccia-Kugeln rollen zu lassen, hielten sie für keine so gute Idee. Dabei hatten die Kinder Manuela Riedel-Konermann, Übungsleiterin beim TV Hohne, doch gerade erst bewiesen, dass sogar heftiger Regen Riesenseifenblasen nichts, also fast nichts anhaben kann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet