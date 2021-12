Pop-up-Planetarium fasziniert Jung und Alt

Dem Himmel so nah

Lengerich

Viele Veranstaltungen fallen in diesen Tagen und Wochen aus. Für Jung und Alt ist in solch tristen Corona-Tagen jede Abwechslung willkommen. Dank des Engagements des Jugendzentrums gab es jetzt eine solche Möglichkeit in der Gempt-Halle: das Pop-up-Planetarium des Landschaftsverbandes.

Von Anne Reinker