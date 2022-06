Den Abilymp erklommen

Verabschiedet hat das HAG am Freitag in der bis auf den letzten Platz besetzten Gempt-Halle die Abiturientia 2022. Heute wollen die selbst ernannten Götter auf dem „Abilymp“ das Erreichte feiern.

„Als Menschen gekommen, als Götter gegangen“ – das Motto, unter das die Abiturientia 2022 ihren Abschluss gestellt hat, der heute mit der Feier auf dem „Abilymp“ – konkret in der Gempt-Halle – enden wird, hatte Schulleiterin Angelika Elsermann nachdenklich gestimmt. Ja, der „Abi­lymp“ sei erklommen, bemerkte sie am Freitag während der Verabschiedung in der Gempt-Halle. „Ihr alle seid oben angekommen und das zählt.“