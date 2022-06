Den Rehen einen Riegel vorschieben

Das Wort Friedhof bedeutete ursprünglich „eingefriedeter Hof“, auf dem die Verstorbenen bestattet wurden. Daher sollten Friedhöfe Hecken, Zäune oder Mauern haben, die den Begräbnisort „umfrieden“ und so die Ruhe der Verstorbenen gewährleisten.

In Lengerich umfrieden die Mauer im Westen und die Hecken im Osten, Norden und Süden den alten evangelischen Friedhof. Allerdings hatte diese Umfriedung seit Langem Schwachstellen – und daraus ergab sich Handlungsbedarf.

Die großen historischen Tore ließen sich nicht mehr schließen und standen meistens offen. Sie waren verzogen und hingen schief an den Torpfeilern. Rehe, die eigentlich draußen bleiben sollen, nutzten nachts die offenen Portale, kamen auf das Areal und fraßen Blumen von Gräbern, Kränzen und Gestecken – zum Leidwesen von Trauernden.

Nun hat die evangelische Kirchengemeinde die historischen Tore aushängen und in einem Kunstschmiede- und Metallgestaltungsbetrieb in Ladbergen aufarbeiten lassen. Damit die Tore wieder funktionsfähig und verschließbar wurden, mussten zudem die Sandsteinpfeiler der Tore verstärkt werden, damit sie deren Gewicht halten können. Damit wurde nach Angaben der Kirchengemeinde ein Steinmetzbetrieb aus Ascheberg beauftragt. Demnächst folgen nun noch Ausfugungsarbeiten an den Pfeilern.

Das Presbyterium investierte in die Sanierung der beiden großen Tore und des kleinen südlichen Tores über 20.000 Euro. Die Presbyter Eckhard Vietmeier, Werner Hülsmeier, Stefan Neuenfeld, Baukirchmeister Reinhold Lindemann und Friedhofschef Hartmut Meyer betreuten die Maßnahmen. Sie sind sich einig, dass sich die aufwendige Sanierung zum Erhalt der historischen Originalsubstanz gelohnt hat. So behalte der alte Friedhof sein besonderes Gepräge.

Wer genau hinsieht, erkennt an den Portalpfeilern noch die christliche Botschaft angesichts des Todes: Die Kronen oben auf den Pfeilern stehen für ein Bibelwort aus der Offenbarung des Johannes („Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben“). Die stilisierten aufgehenden Sonnen im oberen Säulenbereich symbolisieren die Auferstehung. Beim Eintritt auf den Friedhof wird somit architektonisch von der christlichen Hoffnung auf das Leben nach dem Tode erzählt.

Den hungrigen Rehen sollen die Tore allerdings ganz praktisch den Eintritt auf den Friedhof verwehren. Damit das funktioniert, müssen die Friedhofsbesucher sich wieder daran gewöhnen, die alten Tore zu schließen.