Den Wald vor Ausbeutung schützen

Es war ein besonderer Abend in der Hohne Kirche: Neben zeitgenössischer Musik ging es um Politik.

Konzertlesung der Grupo Sal mit Patricia Gualinga in der Hohner Kirche

Voller Leidenschaft berichtete Patricia Gualinga in einer Live-Schaltung von der Situation in ihrer Heimat.

Südamerikanische Klänge erfüllten am Samstag die Hohner Kirche. „Die Welt im Zenit“ hieß die ungewöhnliche Konzertlesung der Grupo Sal mit Patricia Gualinga. Mit leidenschaftlicher Virtuosität vorgetragene traditionelle, zeitgenössische Musik in Verbindung mit brisanten entwicklungs- und umweltpolitischen Themen erwartete die rund 30 Zuhörenden in der Hohner Kirche.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Harald Klöpper führte Laura Rupp durch den Abend. Sie übersetzte zudem die eindringlichen Worte von Patricia Gualinga. Sie ist Umweltaktivistin, Frauenrechtskämpferin und ehemalige Sprecherin der indigenen Kichwa-Gemeinde Sarayaku in Ecuador. Sie berichtete in einer Liveschaltung von der aktuellen, bedrückenden Lage ihrer Gemeinde, der politischen Situation in Ecuador und den gesundheitlichen Bedrohun-gen durch Denguefieber und Corona. Überschwemmungen als direkte Folge des Klimawandels und der unbedachten industriellen Ausnutzung der Rohstoffe belasten die Lage vor Ort zusätzlich.

Angespannte Lebenssituation

Aus dieser angespannten Lebenssituation, die sich aus der Ausbeutung und Verschmutzung der Natur ergibt, wuchs ihr starker Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz. Sie klagte nicht nur diese Missstände an, sondern forderte eine Anerkennung des Waldes als Lebewesen mit Bedürfnissen und Rechten, das vor Ausbeutung geschützt werden muss.

Diese andere Wahrnehmung der Natur ist der Grundstein für ein radikales Umdenken. Zu erkennen, wie eng Ökosysteme miteinander verknüpft sind, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und aufeinander aufbauen, lässt verstehen, wie leicht und folgenschwer sie aus dem Gleichgewicht gebracht werden können.

Diese Folgen sind schon jetzt zu spüren, betonte Patricia Gualinga. Der Klimawandel bedrohe die Existenz von Sarayaku, die Zeit werde knapp, doch die indigenen Völker bekämen nur wenig Gehör. Auf dem für sie enttäuschend verlaufenden G20-Gipfel würden die indigenen Völker eher als Beiwerk und nicht als ernstzunehmende Teilnehmer der Diskussionen gesehen.

Klimagipfel

Trotzdem gäben sie nicht auf, planten symbolträchtige und besondere Aktionen, die international für Aufsehen sorgen. Als Höhepunkt ist im kommenden Jahr ein eigener Klimagipfel geplant, direkt in Sarayuka, dort, wo die Folgen des Klimawandels schon jetzt deutlich zu erkennen sind.

Die Leidenschaft, mit der sich Patricia Gualinga für die Umwelt einsetzt, ist in jedem Wort zu spüren. Unterstrichen wird diese besondere Verbundenheit und der Respekt vor der Natur durch die Klänge der traditionellen Musik. Zwei Stimmen, eine Gitarre und Percussions sorgen für tiefe Ergriffenheit, stürmische Freude und ehrliche Begeisterung. Die Musik bringt die Zuhörenden auf die Hochebenen der Anden, lässt sie eine alte, weise Frau kennenlernen und verdeutlicht die Liebe zur Natur, die die Grupo Sal antreibt.

Unter den Gästen befanden sich Maria Beumer und Dr. Alois Thomes, die sich beide im Ausschuss ökofaire Gemeinde Lengerich engagieren. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch hier vor Ort aktiv Wert auf Klima- und Umweltschutz gelegt wird.

Ermöglicht haben diese Veranstaltung die evangelische und katholische Kirchengemeinde Lengerich zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen.