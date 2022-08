Der Aa-Bach ist das Sorgenkind

Hohe Temperaturen können nicht nur für Fische in Teichen, sondern auch in den Bächen werden. Ein besondereres Sorgenkind ist für den Angelverein Lengerich der Aa-Bach, der seit mittlerweile drei Jahren eher ein Rinnsal ist. Die darin laufenden Fische würden bei langanhaltenden hochsommerlichen Temperaturen verenden, wenn die Angler nicht täglich die Wassertemperaturen messen und die Gewässer inspizieren würden.

Frank Jänsch, Vorsitzender des Angelvereins Lengerich, deutet auf das Schlammabsatzbecken unweit der Rahestraße. An dieser Stelle ist der Aa-Bach momentan nur noch ein Rinnsal, das Schlammabsatzbecken schon wieder sehr verschlammt.

Sorgenvoll blickt Frank Jänsch, Vorsitzender des Lengericher Angelvereins, von der kleinen Brücke an der Rahestraße auf den Aa-Bach. Dem Rinnsal ist momentan nicht anzusehen, dass es sich um eines der wichtigsten Gewässer der Stadt handelt. Der kleine Bach dient nicht nur als Regenrückhaltefläche für das angrenzende Wohngebiet, er ist auch Teil eines kleinen Biotops, in dem sogar Eisvögel regelmäßig gesichtet werden, die hier auf einen reich gedeckten Tisch treffen. In dem Gewässer leben unter anderem Zander, Hechte und Bachforellen. „Der Bach“, sagt Jänsch, „ist nicht zu unterschätzen.“