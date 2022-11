Der Andrang macht baff

Selbst die Baustelle an der Stadtkirche bekam durch die besondere Beleuchtung am Samstagabend einen stimmungsvollen Charakter.

Ob beim Schützenverein Ringel oder beim CVJM, am Falafelstand auf dem Rathausplatz oder an der Hütte der Gesamtschule, ob Gerda Stiller, Vorsitzende der AWO, oder Maik Wagner, Vorsitzender der Lengericher CDU, überall, wo man am Sonntagnachmittag mit den Leuten sprach, waren sie entweder voll des Lobes über den Verlauf des Krippenmarktes am Wochenende oder aber zumindest gut zufrieden. Nachdem die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) die Großveranstaltung wegen Corona zwei Mal hintereinander nicht hatte auf die Beine stellen können, war diesmal fast alles wie zu Vor-Pandemie-Zeiten.