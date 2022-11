Der Architekt geht

Wichtige personelle Weichenstellung bei der Wohnbau Wohnungsbaugenossenschaft: Zum 1. März wird Thomas Glindmeyer zum Vorstandsmitglied. Parallel scheidet Vorstandsmitglied Claus Gravemeier aus dem Vorstand, dem er seit Anfang März 2017 angehörte, auf eigenen Wunsch auf. Der Architekt aus Ladbergen wird dem Unternehmen bei Bedarf aber weiter beratend zur Seite stehen, wie alle Verantwortlichen bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Mitgliederversammlung der Genossenschaft am Donnerstagabend betonten.

Gravemeier war während seiner Tätigkeit an einigen wichtigen Vorhaben beteiligt, darunter der Bau der neuen Geschäftsstelle an der Tecklenburger Straße, der Bau der „Weltenbummler“-Kita in Hohne und der noch laufenden Bau von insgesamt 51 Mietwohnungen an der Lindenstraße.

Erst im Sommer war Thomas Glindmeyer zur Wohnbau dazugestoßen. Er war zuvor als Wohnungsverwalter selbstständig, stieg dann aber mit den von ihm verwalteten Wohnungen in die Wohnbau GmbH, ein Tochterunternehmen der Genossenschaft, als Bereichsleiter ein.

Der 56-Jährige betonte, dass er sich zum einen künftig vor allem dem „operativen Bereich“ widmen wolle. Dazu gehöre die Digitalisierung ebenso wie die Mitarbeiterentwicklung und das Gewinnen junger Nachwuchskräfte. Zum anderen verwies er auf die zu erwartenden neuen Vorgaben der EU. Dabei geht es um die CO-Neutralität von Gebäuden. Auf die Wohnbau, deren Bestand von rund 380 Mieteinheiten nahezu komplett mit Gas beheizt wird, komme da eine große Aufgabe zu, so Glindmeyer.

Zudem, das betonten auch Vorstand Max Mews, Prokuristin Ulrike Kattmann und Bürgermeister Wilhelm Möhrke, der Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft ist, wolle die Wohnbau weiter wachsen. Das heißt, es sollen weitere Bauvorhaben in der Stadt realisiert werden, für die es auch schon Ideen gebe, wie es hieß. Und das zuletzt immens ausgebaute Geschäftsfeld Hausverwaltung – es gibt momentan rund 660 fremdverwaltete Wohnungen – soll weiter entwickelt werden.

Während der Mitgliederversammlung wurden die Aufsichtsratsmitglieder Waltraud Hölscher und Ralf Sörgel einstimmig wiedergewählt. Zudem ehrten Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzender langjährige Mieter, darunter Gisela Schwamberger, die seit 40 Jahren in einer Wohnbau-Wohnung lebt.