Der Blick auf viele Töpfe

Alle Fördertöpfe, die es gibt - und das sind 200 bis 300 - hat in der Stadtverwaltung Anna Hagedorn. Ohne finanzielle Hilfen, etwa vom Land, wären viele Vorhaben in der Stadt gar nicht zu realisieren.

Es ist so etwas wie ein bürokratischer Dschungel, mit dem es Anna Hagedorn Tag für Tag bei ihrer Arbeit zu tun hat. Seit dem Sommer vergangenen Jahres arbeitet die Mittzwanzigerin in der Stadtverwaltung Lengerich. Ihr Job: Aufbau eines Fördermanagements. So will sich die Kommune möglichst systematisch alle möglichen Gelder sichern, die für diverse Vorhaben an Förderung bereitstehen. Potenzielle Gebertöpfe gibt es reichlich. Auf 200 bis 300 schätzt Hagedorn die Zahl.