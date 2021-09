Der Druck wird größer

Lengerich

Noch gilt in Lengerich der Ratsbeschluss, dass es an den Schulen in städtischer Trägerschaft keine mobilen Luftreinigungsgeräte geben soll. Doch das könnte sich ändern. Druck mit einem offenen Brief machen in der Sache nun die Schulpflegschaften der vier Grundschulen.

Von Paul Meyer zu Brickwedde