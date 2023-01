Der Elternwille ist entscheidend

Dass in der Grundschule Intrup zum Schuljahr 2023/2024 nur noch zwei statt drei Eingangsklassen gebildet werden sollen, während in der Grundschule Stadt, die bekanntlich aus allen Nähten platzt, drei Eingangsklassen eingerichtet werden sollen, findet Hartmut Grünagel befremdlich. Auch in diesem Fall werde eine Baustelle geschaffen, die für Ärger sorgen werde, prophezeite der CDU-Fraktionsvorsitzende während der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am Dienstagabend.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert