Der Experte sagt „Jein“

SPD, Grüne und FDP verhandeln in Berlin über eine Regierungskoalition. Eine Frage, die zu klären ist: Soll Cannabis legalisiert werden? Die WN haben lokale Vertreter der drei Parteien nach ihrer Meinung gefragt und mit einem Suchtberater über das Thema gesprochen.

Kerstin Glindmeyer hat sich schlau gemacht: „Eigentlich hatte ich dem Thema gegenüber immer eine eher ablehnende Haltung. Ich war mir sicher: Das kann doch nur schlecht sein.“ Je mehr sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, umso offener sei sie dem Ganzen aber begegnet. Es geht um die mögliche Legalisierung von Cannabis. Nach den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP deutet sich an, dass das Rauschmittel legalisiert werden könnte. Was sagen Lokalpolitiker der drei Parteien dazu und was Holger Müller, Experte bei der Beratungsstelle Sucht der Diakonie.