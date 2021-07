Die Bedingungen sind ideal. Der Sportplatz in Hohne präsentiert sich in einem guten Zustand. Das Wetter spielt mit, es ist an diesem Abend trocken und angenehm warm. Und mit Michael Brix habe ich einen erfahrenen Trainer an meiner Seite. Sollte es also nicht klappen mit dem Sportabzeichen, dann gibt es keine Ausreden, dann liegt es allein an mir und meiner Fitness.

Fast mein ganzes Leben lang treibe ich Sport. Von Haus aus bin ich Fußballer. Inzwischen bevorzuge ich – auch altersbedingt – Joggen und Fitnessstudio. Im Urlaub schwimme ich ab und an oder fahre Ski. Nun erwarten mich jedoch Dinge, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe (Schleuderball- und Medizinballwerfen) oder mit denen ich seit der Schulzeit nicht mehr konfrontiert war (50-Meter-Sprint, Weit- und Hochsprung). Allein beim 3000-Meter-Lauf weiß ich, was auf mich zukommt. Deshalb starte ich mit dieser Disziplin in das Abenteuer. Es ist meine Sportabzeichen-Premiere.

Michael Brix, Vorstandsmitglied beim TV Hohne und absoluter Leichtathletik- und Sportabzeichen-Experte – der 64-Jährige hat es 47-mal absolviert –, geht freundlicherweise mit mir auf die Strecke, nachdem wir uns zuvor schnell auf das „Du“ geeinigt haben. Als 52-Jähriger habe ich 17:20 Minuten Zeit für Gold. Mein positives Gefühl soll mich nicht trügen, nach 15:44 Minuten ist das Ziel erreicht. Die ersten drei Punkte sind im Sack; für Gold brauche ich mit vier Disziplinen, die zu Buche schlagen, mindestens elf Punkte. Doch schon während des Laufs muss ich an einen Satz meines Begleiters denken: „Jeder hat seine Schwachstelle.“ Das stimmt nicht ganz, ich habe gleich mehrere, wie ich in den kommenden gut eineinhalb Stunden erfahren werde.

Im Vorfeld hatte ich mir überlegt, klassisch an die Bewährungsprobe heranzugehen. Soll heißen: Sprint, Langstrecke, Weitsprung und Kugelstoßen. Schon vor dem ersten Start klären mich Michael Brix und Ulrich Krumme – der Vorsitzende des TV Hohne ist auch gekommen – darüber auf, dass beim Erwerb des Sportabzeichens zu einer anderen Übung gewechselt werden kann, wenn es bei einer nicht klappt wie gewünscht. Hauptsache die Bereiche Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination werden abgedeckt.

Eines hat sich selbst nach Jahrzehnten nicht geändert: Kugelstoßen ist nicht meine Disziplin. Es reicht gerade einmal für mickrige sechs Meter; damit verpasse ich sogar Bronze. Nur gut, dass Michael Brix zuvor schon den Medizinball für mich bereitgehalten hat. Die Übung erweist sich vom Bewegungsablauf her zwar nicht als ganz einfach – beim Wurf müssen bis zum Schluss beide Hände am Ball sein –, aber ich quäle mich ungelenk zu 10,70 Meter. Das ist wieder Gold, nehme ich erleichtert zur Kenntnis. Die Kugel kann mir somit gestohlen bleiben. Und auch die vorherigen Versuche mit dem Ding namens Schleuderball, die, gelinde gesagt, in die Kategorie bescheiden gehören, sind bedeutungslos.

Als sehr große Herausforderung empfinde ich den Weitsprung. 4,40 Meter sind gefordert, um auch hier Gold zu holen. Und das soll ein 52-Jähriger schaffen? Ich erinnere mich an die Oberstufenzeit. Bestweite damals: 5,20 Meter. Da war ich aber wesentlich jünger, trainierter und leichter. Nachdem mich Michael Brix noch mit einigen Ratschlägen versorgt, gehe ich zum Anlauf, renne so gut es eben geht los, hebe ab und lande schnell wieder auf dem Hosenboden der Tatsachen. 3,20 Meter! Ich fühle mich alt und schlecht. Jetzt heißt es kämpfen. Nach drei Versuchen stehen bescheidene 3,60 Meter als Bestweite (Bronze) – und es zwickt im rechten Oberschenkel. Neben der Angst vor der Blamage war die Angst vor einer Verletzung im Vorfeld meine größte Sorge.

Doch die Blessur ist nicht gravierend. Das zeigt sich beim Lauf über 50 Meter. Zwei Mal sprinte ich los – wenn man es denn so nennen kann. Es reicht für 8,0 Sekunden und damit für Gold. Versehentlich ordnen wir es beim Blick in die Zahlentabelle aber als Silber-Leistung ein. Das heißt nach den Sportabzeichen-Regeln, um insgesamt Gold zu holen, muss es nun bei der letzten Übung, die Michael Brix für mich vorgesehen hat, besser laufen. Ich bin pessimistisch, denn es geht zum Hochsprung, um die Weitsprung-Kerbe auszuwetzen.

Michael Brix und Ulrich Krumme machen mir Mut und legen die Messlatte erst einmal niedrig an. 95 Zentimeter sind keine Hürde. Als wertvoll erweisen sich im weiteren Verlauf des Finals die Tipps meines heutigen Trainers. So passt es mit dem Anlauf ebenso wie mit dem Absprung, als es Schritt für Schritt in ungeahnte Höhen geht. 1,25 Meter, Wahnsinn! Wieder Gold, wieder drei Punkte. Ich bin am Ziel.

Um auch die letzte formale Vorgabe für das Goldene Abzeichen zu erfüllen, müsse ich nur noch meine Schwimmfertigkeit belegen lassen, sagt Michael Brix. Mein Ein-Tages-Trainer lächelt ebenso wie der neben ihm stehende TV-Hohne-Vorsitzende. Meine Leistungen werden nun für eine gefühlte Ewigkeit festgehalten. Sie landen in der Datenbank von Michael Brix. In der habe er über die Jahre 400 bis 500 Namen und die dazugehörigen Zeiten, Weiten und Höhen gespeichert, sagt der Mann, der beim Verein alles rund ums Sportabzeichen managt.

Wer weiß, vielleicht überkommt sie mich ja irgendwann noch einmal, die Lust am Sportabzeichen. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, das kleine Wehwehchen war zu verschmerzen und die Blamage ist mir erspart geblieben – nicht zuletzt dank meiner ebenso kompetenten wie netten Unterstützer.