Der Konvent wird aufgelöst

Lengerich

Die Thuiner Franziskanerschwestern Marietheres und Marcellis werden am 29. Januar in einem Gottesdienst in St. Margareta verabschiedet. Damit geht auch die Ära des Schwesternhauses in Lengerich nach 25 Jahren zu Ende. Der Konvent Haus Benedicta wird aufgelöst.

Von Joke Brocker