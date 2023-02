Der Kreis plant weiter mit Lengerich

Lengerich/Kreis Steinfurt

Der Kreis will erheblich in die von ihm unterhaltenen Förderschulen investieren. Fünf gibt es verteilt auf zehn Standorte. Am 28. Februar steht das Thema auf der Tagesordnung des Kreisausschusses. Wie aus der Vorlage hervorgeht, sollen bis zum Ende des Jahrzehnts rund 50 Millionen Euro ausgegeben werden. Acht Millionen allein für den Standort Lengerich, wenn Kreisausschuss und Kreistag den Plänen zustimmt .

Von Paul Meyer zu Brickwedde