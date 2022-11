Der Krippenmarkt in Lengerich 2022

Lange Jahr war in Lengerich eine Krippenausstellung fester Bestandteil des Krippenmarktes. Nun wird es sie erstmals in Form eines Krippenweges geben. Das dürfte ein Höhepunkt werden, wenn die heimelige Großveranstaltung in der Stadt am Teuto über die Bühne geht.

Wann ist der Krippenmarkt geöffnet?

Am Freitag, 25. November , ist der Krippenmarkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Offizieller Start ist um 16 Uhr in der Stadtkirche mit dem Konzert des Spatzenchores.

Hier kann man parken

Der Lengericher Krippenmarkt findet in der Innenstadt rund um die Stadtkirche, auf dem Rathausplatz und einem kleinen Teil der Bahnhofstraße statt. Da in der Altstadt wegen Bauarbeiten nur ein Teil der sonst üblichen Flächen zur Verfügung stehen, wird an andere Steller zusätzlich Platz geschaffen. Für Besucher, die mit dem Auto kommen, bieten sich der Parkplatz hinter der Feuerwehr, die Parkplätze im Bereich Alwin-Klein-Straße/Seilergasse und der Parkplatz an der Wielandstraße an.

Die Besonderheiten

Nach Angaben der Veranstalter von der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) wird es über 30 Stände geben. Viele davon werden von Vereinen, Schulen und Kindergärten betrieben. Zum Rahmenprogramm gehören außer dem Krippenweg eine große Feuershow am Samstag ab 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz, ein Weihnachtskonzert der Musikschule Tecklenburger Land am Sonntag ab 17 Uhr in der Gempt-Halle und der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr.