Der schnelle Aufstieg der Nazis

Das Jahr 1933 stand am Samstagnachmittag im Mittelpunkt eines Vortrages in der Hohner Kirche. Dr. Wolfgang Völker widmete sich dem schnellen Aufstieg der Nazis in Lengerich.

1933 an der Stadtkirche: einer von zahlreichen Aufmärschen von Nationalsozialisten in jenem Jahr in Lengerich.

Wie wurde Lengerich 1933 zu einer Hochburg der NSDAP und des Nationalsozialismus? Wer waren die handelnden Akteure? Wieso gab es in der Stadt bereits 1933 eine derart große Zahl von „braunen Aufmärschen“ und wieso konnten das völkische Gedankengut und der Rassenwahn so leicht alle Bereiche des Lebens durchdringen? Diese und viele weitere Fragen behandelte Dr. Wolfgang Völker am Samstag in einem Vortrag in der Hohner Kirche Gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde hatte der Verein Familienforschung Tecklenburger Land die Veranstaltung organisiert. Viele Interessierte folgten der Einladung. Grundlage für Völkers Ausführungen bot das von ihm gemeinsam mit Hans-Ulrich Duwendag verfasste Buch „Lengerich unterm Hakenkreuz“.

Chronologisch – von Januar bis Dezember – zeichnete der Referent die Ereignisse in Lengerich des Jahres 1933 nach. Beginnend mit dem Wahlkampf zur Reichstagswahl über die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler bis zum pompösen Aufmarsch mit 4000 NS-Gefolgsleuten zum Gedenken an Johann Rickmers, der 1923 während des Hitler-Putsch in München ums Leben gekommen war, nahe Haus Vortlage im November. Mit großer Detailtreue belegte Dr. Wolfgang Völker den Aufstieg der Nationalsozialisten in der Stadt.

Besonders beeindruckend, ähnlich wie im Buch, die zahlreichen Fotos aus dem Nachlass von Fritz Kiepker, die neben dem Größenwahn der örtlichen „Parteigrößen“ auch den Alltag „ganz normaler Lengericher“ zeigten, die sich Stück für Stück – oder mit fliegenden Fahnen den neuen Herren andienten.

Wie der Nationalsozialmus in kürzester Zeit durch Propaganda und Gleichschaltung Fuß fasste, zeigte Dr. Wolfgang Völker an exemplarischen Beispielen auf, wie dem neugewähltem Stadtrat oder dem „Zeitungskrieg“, bei dem die Lengericher Zeitung auf der Strecke blieb. Sein großes Engagement und seine Expertise trugen den Referenten manches Mal weit über das eigentliche Thema des Vortrags hinaus, weniger wäre hier vielleicht mehr gewesen. Denn immer wenn es um konkrete und durch Fotos belegte Begebenheiten ging, wurde Lengericher Geschichte lebendig, wie beim Fest der Arbeit am 1. Mai oder der Gründung des Reit- Fahr- und Zuchtvereins Lengerich. Wobei die Autoren hier die Gründung des Vereins auf das Jahr 1933 datieren, anders als der Verein selbst, der auf seiner Homepage das Jahr 1932 nennt. Auffällig hierbei, dass der Verein mit keinem kritischen Wort auf diesen Teil seiner Geschichte eingeht, habe doch der damalige Vorstand, so Dr. Wolfgang Völker, aus führenden Lengericher Nazis bestanden und habe es eine enge Verbindung zum SS-Reitersturm Lengerich gegeben.

So haben Hans-Ulrich Duwendag und Dr. Wolfgang Völker viele Puzzleteile zusammentragen, die ein ungefähres Bild vermitteln, wie „braun“ Lengerich bereits 1933 war.