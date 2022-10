Der Stadtverwaltung fehlen die Notstromaggregate

Der sogenannte Stab für außergewöhnliche Ereignisse befasst sich innerhalb der Stadtverwaltung mit der Aufgabe, was bei einem Blackout, also einem unplanmäßigen Stromausfall, zu tun ist. Ideal aufgestellt wird man für diesen Fall der Fälle indes nicht sein, denn es fehlen Notstromaggregate. Und die werden in nächster Zeit offenbar auch nicht zu bekommen sein.

Sollte es in den kommenden Wochen oder Monaten zu einem Blackout im Land kommen, wird die Lengericher Stadtverwaltung nur bedingt handlungsfähig bleiben. Denn eines der wichtigste Instrumente fehlt: Notstromaggregate. Die Finanzmittel stünden zwar bereit, sagen Ludger Dierkes, Fachdienstleiter Zentrale Dienste, und sein Kollege Martin Pogrifke (Sicherheit und Ordnung). Aber die Geräte seien kurzfristig nicht zu bekommen, nicht einmal auf Leihbasis. Wahrscheinlich werde es Frühjahr, bis die Aggregate zur Verfügung stehen.

„Natürlich kennen wir die Einschätzung der Stadtwerke“, stellt Dierkes mit Blick auf die Ansicht des Energieversorgers fest, der einen Blackout für sehr unwahrscheinlich hält. Gleichwohl wolle man bestmöglich vorbereitet sein, zum einen, weil es von übergeordneten Stellen wie dem Kreis und der Bezirksregierung eingefordert werde (WN, 20. Oktober), zum anderen aber „auch aus eigenem Antrieb, weil es sinnvoll ist“.

Informations-Punkte werden eingerichtet

Mit der Aufgabe betraut ist in der Stadtverwaltung der sogenannte Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Als Kernaufgaben im Ernstfall nennen die beiden Fachdienstleiter die Information der Bevölkerung und anderer wichtiger Akteure vom Kreis bis zur Feuerwehr, die Kommunikation und Koordination sowie die Hilfe für in Not geratene Menschen. Dafür würden über die Stadt verteilt fünf Informations-Punkte eingerichtet. Wo genau, ist derzeit noch offen, wahrscheinlich aber in Schulen, eventuell auch in Sporthallen. Klar sei, dass weder die Stadtverwaltung noch die Feuer- und Rettungswache dafür in Frage kämen, da dort andere Aufgaben zu bewältigen seien.

Apropos Feuerwehr: Sie verfügt nach den Worten von Dierkes und Pogrifke ebenso über Notstromaggregate wie das Klärwerk. Dass es in der Verwaltung anders sei, sei ein „Riesenproblem“, räumt Dierkes offen ein, der berichtet, dass der Katastrophenschutz vielerorts in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eher stiefmütterlich behandelt worden sei. Allerdings betonen er und Martin Pogrifke auch, dass Lengerich in Sachen Sirenen „sehr, sehr gut aufgestellt“ sei. Sie funktionieren ihren Worten zufolge mit Pufferbatterien und damit stromunabhängig.

Mitarbeiter an der Belastungsgrenze

Die fehlenden Aggregate sind das eine Problem, das andere ist eine Verwaltung, die nach zweieinhalb Jahren permanentem Krisenmodus offenbar am Limit ist. „Die Belastungsgrenze ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen überschritten“, stellt Ludger Dierkes unumwunden fest. Er lobt die hohe Einsatzbereitschaft im Haus, macht aber auch deutlich, dass eine personelle Aufstockung dringend geboten wäre. Corona, hohe Flüchtlingszahlen und nun die Energiekrise, dazu der normale Verwaltungsalltag, das sei nur schwer zu stemmen. „Von der Digitalisierung will ich da schon gar nicht mehr sprechen.“

Dabei muss sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse, der sich aus Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche zusammensetzt, in seine neuen Aufgaben auch noch einfinden und die erforderlichen Abläufe trainieren. Zu bedenken ist dabei nicht zuletzt, dass die üblichen Kommunikationswege – Handy, Laptop – nicht funktionieren, da selbst wenn die Geräte geladen sind, auch die Netze bei einem Stromausfall nicht mehr funktionieren.

Und um die Stadt krisenfest zu machen, wird es nach den Worten der beiden Fachdienstleiter nicht zuletzt eine Menge Geldes brauchen. Sie schätzen die erforderlichen Investitionen auf einen höheren sechsstelligen Betrag. Es gehe dabei nicht allein um den Kauf der Notstromaggregate. Es bedürfe unter anderem auch zusätzlicher technischer Ausstattung.

Sollte es zu einem großflächigen und unplanmäßigen Stromausfall kommen, werde die Erwartungshaltung der Bürger an die Behörden mit der Dauer des Stromausfalls steigen, glaubt Martin Pogrifke. Auch darauf müsse man sich bei der Stadt einstellen. Er und Dierkes hoffen, dass die meisten Bürger aber auch das Ihre tun, um vorbereitet zu sein. Und das heiße, sich für zwei bis drei Tage mit dem Notwendigsten eindecken.