Der surreale Beginn des Krieges

Vor einem Jahr begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Sechs Frauen, die vor dem Krieg geflohen und in Lengerich Aufnahme gefunden haben, berichten, wie sie den 24. Februar 2022 in Erinnerung haben, was danach passierte und wie ihr Leben zu Friedenszeiten war.

Als die Welt für Nadiia Hnidina noch in Ordnung war, fuhr sie Morgen für Morgen gemeinsam mit ihrem Nachbarn zur Arbeit. An diesem Tag meldete sich der Mann jedoch schon vor der verabredeten Zeit per SMS. Er sagte ab. Die 46-Jährige fragte, was denn los sei. Seine Antwort lautete: „Es ist Krieg.“