Der Vereinsamung davontanzen

Stellten das Projekt „Tanztee für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen“ am Ort des Geschehens, dem Gemeindehaus von St. Margareta, vor (v. l.): Kaplan Ernst Willenbrink, die Ideengeber Andre Fauth und Henriette Wagner, Anke Frehse-Meyer (Krankenschwester in der Abteilung Gerontopsychiatrie der LWL-Klinik), Doris Richter (Kreis Steinfurt), Margret Heitkönig-Wilp (Hospiz-Verein für die Region Lengerich), Stephan Bögershausen (stellvertretender Pflegedirektor der LWL-Klinik), Tina Giesker (Pflegerische Stationsleitung in der Abteilung Gerontopsychiatrie der LWL-Klinik), Regine Groß (Stabsstelle Pflegeentwicklung in der LWL-Klinik).

Foto: Joke Brocker