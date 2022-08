„Devil Dance“ sorgt für Abkühlung

Tagsüber war der Andrang auf der Kirmes wetterbedingt etwas verhalten, dafür zog es die Lengericher in den Abendstunden auf den Rummel, wo seit Freitag Karussells, Spiel- und Imbissbuden lockten.

Noch ein letztes Mal drehten sich am Wochenende die Karussells auf dem Marktplatz, kroch der Duft nach Popcorn in die Nasen, und die Spielbuden zogen die Kinder an wie ein Magnet. Soll das Areal nach dem Abriss der Schule neu überplant werden (WN berichteten) wird die Stöppelkirmes dann wohl woanders stattfinden.