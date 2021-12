Die BWG kann auch anders

Die Bäder und wasser GmbH plant offenbar als Betreiber des Freibades in Bad Iburg auszusteigen. Droht Ähnliches womöglich auch an anderen BWG-Standorten? Betriebsleiter Tilo Frömmel sagt mit Blick auf Lengerich, Lienen und Tecklenburg klar Nein.

So sieht das aus, wenn Kommune, BWG und Förderverein Hand in Hand arbeiten.

Das Zusammenspiel zwischen Kommune, Bäder und Wasser GmbH (BWG) sowie dem Förderverein Hallenfreibad funktioniert in Lienen reibungslos. Als Betreiber weiß die BWG, was zu tun oder zu veranlassen ist. Die Gemeinde investiert kontinuierlich und der Förderverein sorgt für das eine oder andere Sahnehäubchen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: ein Bad, das funktioniert und in dem sich die Gäste obendrein wohlfühlen.