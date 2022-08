Die dicke Rechnung wird kommen

Müssen sich auch in Lengerich Mieter darauf gefasst machen, dass ihnen der Vermieter angesichts des befürchteten Gasmangels die Heizleistung drosselt? Das größte Unternehmen am kommunalen Markt, die Genossenschaft Wohnbau Lengerich, plant derlei Schritte bislang nicht. Nach Angaben der kaufmännischen Leiterin Ulrike Kattmann ist lediglich vorgesehen, den Mietern per Post einen Hinweis zukommen zu lassen, in dem angeregt werden soll, künftig höhere Vorauszahlungen zu tätigen.

