Die Einsatzfähigkeit verbessert

Am Freitag wurden in einer kleinen Feierstunde zwei neue Fahrzeuge an den THW-Ortsverband Lengerich übergeben. Dabei handelte es sich zum einen um einen Gerätekraftwagen für die Fachgruppe Not-Instandsetzung und -Versorgung zum anderen um einen Anhänger für die Bergungsgruppe 1.

