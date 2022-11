Die Fans sind zwiegespalten

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das Sport-Großereignis sorgte im Vorfeld für reichlich Schlagzeilen und Diskussionen – etwa über die Arbeitsbedingungen und Korruption. Wie gehen Fans damit um? Sitzen sie trotzdem wie bei jeder anderen WM vor dem Fernseher oder üben sie sich in Verzicht? Die WN haben sich bei Passanten in Lengerich umgehört.

Am Sonntag beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Das Turnier in dem kleinen Wüstenstaat am Persischen Golf sorgte in Deutschland schon im Vorfeld für Diskussionen abseits des Sports wie wohl keine WM zuvor. Korruptionsvorwürfe, Kritik an der Menschenrechtslage in dem Emirat, Berichte über den Tod vieler Gastarbeiter auf den Baustellen im Land. Haben die Fans nun überhaupt Lust, die Spiele im Fernsehen zu verfolgen? Eine aktuelle Umfrage lässt daran zweifeln, demnach will mehr als die Hälfte der Fußball-Fans im Land gar kein Spiel schauen. Die WN haben sich zu dem Thema in der Lengericher Innenstadt umgehört.