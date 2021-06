Die Freude über die Rückkehr ist groß

Präsenzunterricht und voll besetzte Klassen auf der einen, wöchentlich zwei Tests und Distanz wahren auf der anderen Seite – an den Schulen in NRW gibt es Lockerungen, doch Corona spielt nach wie vor eine zentrale Rolle. Wie es derzeit läuft und wie es mit Lernrückständen aussieht, erzählen Schulleiter aus Lengerich.

Freitagmorgen, circa 8 Uhr an der Haltestelle katholische Kirche: Kinder und Jugendliche sind auf dem Weg zum Unterricht. Die Freude über die Rückkehr in die Klassen sei groß, berichten Schulleiter.

Seit dem 31. Mai sind die Schulen in NRW in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Heißt das auch, dass alles wieder „normal“ läuft? Und wie sieht es mit Lernrückständen aus, die Politiker und Wissenschaftler immer wieder beklagen und über die in den Medien immer wieder berichtet wird? Die WN haben sich an Schulen in Lengerich umgehört.

Freitagmorgen an der Bahnhofstraße in Höhe der Bushaltestelle katholische Kirche. Zahlreiche Kinder und Jugendliche steigen aus Bussen, kommen mit dem Fahrrad oder werden mit dem Auto abgesetzt und strömen Richtung Bonhoeffer-Realschule, Hannah-Arendt-Gymnasium und Gesamtschule. In wenigen Minuten beginnt der Unterricht. Hätten viele keine Masken auf, man könnte denken, es steht ein Schultag bevor wie in Vor-Corona-Zeiten.

Ganz so weit will Angelika Elsermann in ihrer Einschätzung nicht gehen. „Natürlich ist es sehr schön, dass die Schule wieder mit Menschen gefüllt ist“, sagt die Leiterin des HAG. Das freue Kollegium und Schüler gleichermaßen. Aber von Normalität mag sie angesichts der weiter bestehenden Maskenpflicht, der zwei Mal wöchentlich stattfindenden Tests und der damit verbundenen Dokumentationspflichten nicht sprechen.

Ihr Kollege Dr. Werner Peters von der Gesamtschule berichtet zudem von einer Wiedereingewöhnungsphase, die es bei manchem Schüler nach der langen Zeit des Distanz- und Wechselunterrichts nun brauche. Er wie auch Gisela Marstatt, Leiterin der Grundschule in Hohne, betonen aber ebenfalls, dass es einfach gut tue, ganze Klassen vor sich zu haben – „auch wenn wir bei der Sitzordnung mit den Abständen noch vorsichtig sind“, fügt Gisela Marstatt noch ein paar Worte hinzu, die deutlich machen, dass Sorglosigkeit an den Schulen in Lengerich offenbar kein Thema ist.

Und was sagen die Pädagogen über den Leistungsstand ihrer Schüler? Von Werner Peters kommt als erstes eine Aussage, die angesichts der Debatte über Lernrückstände überrascht: Etwa 20 Prozent seien besser als vor Corona! Auf 50 bis 60 Prozent schätzt er den Anteil derjenigen, die ihr Niveau gehalten haben. Und bei den Kindern und Jugendlichen, bei denen es Leistungseinbußen gebe, unterscheidet der Leiter der Gesamtschule noch einmal zwischen jenen, die aufgrund mangelnder technischer Ausstattung wie einem fehlenden Wlan-Empfang und/oder eines schwierigen familiären Umfeldes daheim keine passable Lernumgebung hatten, und jenen, die auch in der Schule ihre Probleme im Unterricht hatten und haben. Dabei habe es sogar einige wenige gegeben, „die haben wir gar nicht erreicht“. Was, so Peters weiter, auch mit dem Desinteresse mancher Eltern zusammenhänge.

Derartiges könne sie nicht berichten, sagt Angelika Elsermann über die Situation am HAG. Aber es habe schon Phasen gegeben, in denen Schüler „drohten abzutauchen“. Das seien aber Einzelfälle gewesen. Über den Lernstand der Schüler Auskunft zu geben, hält sie derzeit für schwierig. Die genaue Analyse sei durchaus aufwendig und werde bis nach den Ferien Zeit in Anspruch nehmen. Wie Werner Peters kommt sie gleichwohl zu dem Schluss, dass Gymnasium und Gesamtschule gut durch die Phase des Distanz- und Wechselunterrichts gekommen sind. Ebenso konstatieren beide, dass es bei den Schülern, die nun Probleme haben, nicht damit getan sein werde, ihnen in den Sommerferien Nachhilfe anzubieten. Peters betont, dass es da ohnehin an Lehrern mangeln werde.

Ziemlich positiv fällt auch das Fazit von Gisela Marstatt für die schwierigsten Corona-Phasen aus. Alle Schüler seien technisch versorgt gewesen, zu allen habe regelmäßiger Kontakt bestanden und, lobt sie, die Eltern hätten sehr gut mitgemacht. Allerdings, so die Leiterin der Grundschule Hohne, seien manche zuletzt doch „am Anschlag“ und „ausgelaugt“ gewesen angesichts der mit dem Homeschooling verbundenen Lasten.

In Bezug auf den Lernstand zeigt sich Gisela Marstatt mit Blick auf die Umstände ebenfalls zufrieden. Vor allem in Mathe sei es gut gelungen, den Stoff zu vermitteln. Nicht ganz so einfach, aber in einem akzeptablen Maß, sei das in Deutsch der Fall gewesen. Kunst, Religion und Sport seien hingegen Fächer, in denen wenig gelaufen sei. Als „Riesenproblem“ bezeichnet sie den fehlenden Schwimmunterricht.

Positiv wiederum: Während der Gespräche im Lauf der Woche berichteten alle Schulleiter, dass die seit dem 31. Mai durchgeführten Corona-Tests bei den Schülern alle negativ waren.