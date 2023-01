Die Jugend im Fokus

Pumptrack, Generationenpark und Rathausplatz gehören laut „Sozialraumanalyse“ zu den öffentlichen Orten, an denen sich in Lengerich gerne junge Menschen treffen.

Der Titel klingt trocken, der Inhalt hat es, zumindest an einigen Stellen, durchaus in sich: „Sozialraumanalyse Lengerich“ heißt der Bericht, der am Mittwoch im Sozialausschuss vorgestellt worden ist. Er enthält Aussagen, die unter anderem davon zeugen, dass es an bestimmten Orten in der Stadt immer wieder zu Konflikten zwischen Kindern und Jugendlichen auf der einen und Erwachsenen auf der anderen Seite kommt. Die auf 47 Seiten zusammengetragenen Ergebnisse und Empfehlungen stießen bei der Politik indes auf reichlich Kritik. Parteiübergreifend wurden der Analyse von Mitgliedern des Sozialausschusses gravierende Schwächen attestiert.