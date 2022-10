„Die Krankheit gehört zu mir“

Kathrin Brüser möchte in Lengerich einen Stammtisch für an Multipler Sklerose erkrankte Menschen gründen. Die 32-Jährige hat ihre Diagnose vor zehn Jahren bekommen. Den WN erzählt sie von ihrem „fast normalen Leben“.

Über ihren „Weltuntergang“, wie sie es nennt, spricht Kathrin Brüser ganz offen. Zehn Jahre ist es her, dass die Lengericherin die Diagnose Multiple Sklerose bekam. Die Welt ging damals nicht unter, Kathrin Brüser ließ sich von der Krankheit auch danach nicht unterkriegen und spricht davon, dass sie heute ein „fast normales Leben“ mit Mann und neunjährigem Sohn führe. Nun will sie einen „MS-Stammtisch“ gründen, an dem sich Betroffene austauschen können – über Themen, die speziell sie betreffen, aber auch „über Gott und die Welt“, sagt Kathrin Brüser.

Es war 2012 ein ganz normaler Morgen. Kathrin Brüser stand vor dem Spiegel und machte sich fertig für die Arbeit. Als sie beim Schminken ein Auge schloss, bemerkte sie, dass sie auf dem anderen nur ganz verschwommen sehen konnte. Sie fuhr trotzdem zur Arbeit, ihre Chefin habe sie dann aber bald aufgrund der anhaltenden Probleme nach Hause geschickt, erinnert sich die Lengericherin. Erster Anlaufpunkt sei dann ein Augenarzt gewesen, der sie direkt weiter ins Krankenhaus verwiesen habe. „Und dann ging der Untersuchungswahnsinn los.“

Schockdiagnose

Drei, vier Tage lang sei sie durchgecheckt worden. Erfahren habe sie zwischendurch nichts. Während sie am Anfang noch gelassen gewesen sei, habe die Nervosität angesichts der Ungewissheit mit der Zeit mehr und mehr zugenommen. Als sie dann erfuhr, dass sie Multiple Sklerose hat, „habe ich zwei Tage lang nur geweint.“

Zwei, drei Monate habe es gebraucht, die Nachricht zu verarbeiten. Kathrin Brüser führte viele Gespräche, vor allem mit ihrer Familie und ihrem Freund, der inzwischen ihr Mann ist. „Alle haben hinter mir gestanden“, das sei für sie enorm wichtig gewesen. Zudem konnte sie sich inzwischen ein Bild von der Krankheit machen. „Es ist schlimm, keine Frage. Aber ich wusste auch, dass es erst einmal fast so weitergehen konnte wie zuvor.“

Dank Kortison bekam sie die Probleme mit dem Auge in den Griff. Allerdings traten dafür andere Probleme auf. Immer wieder verließen sie in den Beinen komplett die Kräfte, immer wieder gab es die für MS typischen Schübe. Gleichwohl arbeitete die 32-Jährige, nur von einer Kinderpause unterbrochen, zunächst weiter. „Mal Teilzeit, mal Minijob, aber kontinuierlich.“ Doch die Probleme mit den Beinen nahmen zu, und auch die Konzentrationsfähigkeit ließ nach, sodass Kathrin Brüser schließlich eine Umschulung abbrechen musste und vor etwa eineinhalb Jahren in Rente ging. „Die Krankenkasse hat das damals in die Wege geleitet, nachdem ich nach einer Reha als arbeitsunfähig galt.“ Für die Lengericherin ein weiterer Tiefschlag, wie sie eingesteht. „Ich habe gedacht: In meinem Alter Rentnerin, das kann doch nicht alles sein.“

Trotz Krankheit ein glückliches Leben

Doch auch davon ließ sie sich nicht unterkriegen. „Die Krankheit gehört zu mir“, sagt sie heute. „Und wenn ich auf meine Grenzen achte, geht es mir alles in allem gut.“ Das heißt zum Beispiel, dass Sport für sie tabu ist und damit auch das einst geliebte Joggen. Und ein proppevoller Familien-Freizeittag, an dem von morgens bis abends volles Programm ist, würde sie ebenfalls definitiv überfordern. „Aber einen Tag in den Zoo und am nächsten ins Schwimmbad, das ginge schon.“

Ihr Sohn wisse und akzeptiere das, „der kennt es ja nicht anders“, und ihr Mann habe sowieso immer zu ihr gestanden. „Ihn hat die Krankheit nie abgeschreckt. Andere wären damit vielleicht anders umgegangen.“

Wer Kathrin Brüser nicht kennt, vermutet nicht, dass sie Multiple Sklerose hat – auf einen Rollstuhl ist sie beispielsweise bislang nicht angewiesen. Kommt in einem Gespräch die Frage auf, was sie macht, sagt sie unumwunden, dass sie Rentnerin ist. „Manche wollen dann direkt wissen, warum, und sind geschockt, andere sagen nichts.“ Von manch anderen MS-Betroffenen wisse sie, dass die ein „Riesengeheimnis“ um ihre Krankheit machen und selbst der engste Freundeskreis nicht Bescheid wisse. Vielleicht liege das auch an den Erfahrungen, die diese Menschen mit ihrem Umfeld gemacht haben, vermutet sie. Für sie sei das aber nie eine Option gewesen.

Die 32-Jährige sagt von sich, dass sie mit ihrem Schicksal nicht hadere und ein glückliches Leben führe. „Ich habe einen Mann, ich habe ein Kind, ich habe Familie und Freunde, das ist, was für mich zählt.“

Der geplante MS-Stammtisch soll einmal im Monat stattfinden. Der erste Termin ist am Freitag, 4. November, ab 18.30 Uhr im Centralhof an der Lienener Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Kontakt zu Kathrin Brüser aufnehmen möchte, kann sie per E-Mail erreichen (kathrinbs68@gmail.com).