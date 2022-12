Die Küche wird zum Treffpunkt

Symbolisch übergaben die Stadtsparkassenvorstände Max Mews (l.) und Timo Schulte-Renger (r.) der AWO-Vorsitzenden Gerda Stiller und AWO-Vorstandsmitglied Werner Ukas 2500 Euro. Dieser ersten Tranche soll im kommenden Jahr eine weitere in Höhe von 2500 Euro folgen. Das Geld wird in den Umbau der Begegnungsstätte in der Schulte Beyring Straße fließen, wo unter anderem eine inklusive Küche entsteht.

Foto: Joke Brocker