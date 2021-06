Die Leichtigkeit fehlt noch

Ein Satz ist Yvonne Schneider besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie ihn so treffend findet. „Als Corona kam, ist die Freude gegangen.“ Gesagt hat ihn eine Frau, die zu den Gästen der Tagespflege an der Goethestraße gehört. Yvonne Schneider ist dort Pflegedienstleiterin. Mittlerweile ist in das Haus mit dem Namen „Tagesvilla“ ein wenig Normalität zurückgekehrt und damit auch etwas von der Atmosphäre und der Geselligkeit, die das Miteinander dort eigentlich prägen sollen. Rückblickend spricht die 46-Jährige indes von einer „sehr schweren Zeit“. Und auch jetzt ist längst noch nicht alles wieder so, wie sie es sich für die Menschen, die betreut werden, und für ihr Team wünscht.

