Die Nächte sind besonders schwer

Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. Laut Deutscher Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen leiden allein in Deutschland rund 400.000 Menschen an der Krankheit. Einer von ihnen ist der Lengericher Udo Rippin.

2013 hatte Familie Rippin ein großes Projekt vor der Brust: Ein Hausumbau stand an. Das kann zehren. So dachte auch Udo Rippin, als er merkte, dass er zu dieser Zeit immer kraftloser wurde. Das machte sich zum Beispiel bemerkbar, wenn er zur Kaffeetasse griff. Seine Hand zitterte dann. Auch Ehefrau Edi blieb das nicht verborgen. „Sein ganzes Verhalten passte irgendwie nicht“, erinnert sie sich an damals. Die Rippins fuhren in ein Krankenhaus, Udo Rippin wurde untersucht, bekam eine erschütternde Diagnose: Parkinson.