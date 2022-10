Die Stadt geht an ihre Reserven

Eine der zentralen Aufgaben eines Kämmerers ist die Aufstellung des Haushaltes einer Kommune. In unsicheren Zeiten wie diesen eine besondere Herausforderung. Thorsten Smolarz, der Mann fürs Geld in Lengerich, kennt die Details.

Es sind unsichere Zeiten: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, die Sorge vor einer Rezession. Von alldem bleibt auch die finanzielle Lage der Stadt nicht unberührt. Kämmerer Thorsten Smolarz hat für die Bürger gleichwohl eine gute Nachricht: Mit Steuererhöhungen kalkuliere die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushalts 2023 nicht.

Der Etat soll trotz der bestehenden Ungewissheiten, wie in den vergangenen Jahren auch, im Dezember vom Rat verabschiedet werden. Entsprechend sind Smolarz und seine Mitarbeiter vollauf mit der Erstellung des umfangreichen Zahlenwerks beschäftigt. Die Einbringung, sagt der Kämmerer, sei für den 8. November geplant. Und er erklärt, warum das Ganze nicht geschoben wird: „Die Unsicherheiten, die jetzt bestehen, werden aller Voraussicht nach auch noch in drei Monaten bestehen.“ Für das kommende Jahr macht er die klare Ansage: „Wir müssen kurzfristig steuern.“

Augenblicklich könnte man auf den ersten Blick denken, steht es finanziell für die Stadt zum Besten. Bei der Gewerbesteuer rechnet Smolarz 2022 mit 34 Millionen Euro, „so viel wie noch nie“. Und bei der Einkommenssteuer, ebenfalls sehr wichtig für die Kommune, soll es ein Plus von 500 000 Euro gegenüber 2021 geben. Doch es ist bei genauerem Hinsehen mehr Schein als Sein. Smolarz erklärt, dass die Stadt im kommenden voraussichtlich Rückerstattungen bei den Gewerbesteuern in erheblicher Höhe wird leisten müssen. „dafür bilden wir Rückstellungen von sechs Millionen Euro.“

Und da der Kreis bei der Kreis- und der Jugendamtsumlage ordentlich zulangt – es gibt dazu aktuelle einen Brandbrief der Bürgermeister des Kreises –, will der Kämmerer auch dafür Rückstellungen einplanen. Und dennoch werde es bei diesen Posten erhebliche Ausgabensteigerungen für die Stadt geben.

Weitere Mehrausgaben wird die Stadt bei den Personalkosten einplanen. 2023 stehen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in den Kommunen an. Als Kämmerer hofft und prognostiziert Thorsten Smolarz, dass der Abschluss unter fünf Prozent bleiben werden. 2022 waren fast 14,4 Millionen an Personalaufwendungen eingeplant worden. Somit dürfte sich das erwartete Plus auf einen erklecklichen sechsstelligen Betrag summieren.

Beim Thema Energie wirkt der Kämmerer indes fast erleichtert. Mit Blick auf andere Kommunen werde es „vergleichsweise geringe Erhöhungen geben“, sagt der Finanzfachmann. Das wisse man von der Stadtwerken bereits. Gering heißt in diesem Fall aber immer noch, dass Smolarz mit einer Verdopplung der Ausgaben rechnet.

Um eine komplette finanzielle Schieflage zu vermeiden, wird den NRW-Kommunen wieder ermöglicht, die Krisen-bedingten Kosten im Haushalt zu isolieren. So sollen die Etats genehmigungsfähig bleiben. Gleichwohl werden sie die Städte und Gemeinden langfristig belasten.

Für Lengerich zieht der Kämmerer aus der angespannten Lage den Schluss, dass bei Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im kommenden Jahr alles, was „nicht zwingend erforderlich ist“, zu verschieben. So solle der „bislang sehr niedrige Kreditbestand“ weiterhin auf einem ähnlichen Level gehalten werden. Dennoch werde es so sein, dass die Stadt 2023 von ihren Reserven zehren werde.