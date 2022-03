Die Themen und Anliegen ernst nehmen

Am Dienstag ist Internationaler Frauentag. Begangen wird dieser, organisiert von einer Gruppe, der Frauen aus Lengerich und Lienen angehören, in Lengerich am Samstag.

Bevor die Corona-Pandemie das Leben ausbremste, kamen die zurzeit 14 Mitglieder eines international besetzten Frauen-Arbeitskreises um Gleichstellungsbeauftragte Andrea Balsmeier regelmäßig zusammen. Um Angebote von Frauen für Frauen zu organisieren, darunter Lesungen, Podiumsdiskussionen, (Impro-)Theaterstücke, Ausflüge, die schon ins Frauenmuseum nach Bonn und in die Justizvollzugsanstalt nach Bielefeld führten, oder auch um praktische Lebenshilfe in Form von Rentenberatungsterminen zu bieten, die allerdings wohl auch nach Corona nur noch noch online stattfinden werden.

Auch der einmal jährlich stattfindende Internationale Frauentag in Lengerich trug die Handschrift der in der Gruppe organisierten Frauen.

Als im vergangenen Jahr coronabedingt Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren, drehten die Frauen Videoclips, um sich bei ihren Geschlechtsgenossinnen in Erinnerung zu rufen.

Nun freut sich die altersgemischte Gruppe auf die erste Präsenzveranstaltung nach langer Corona-Auszeit am Samstag, 12. März. An diesem Tag soll der eigentlich heute stattfindende Internationale Frauentag auf dem Marktplatz in Lengerich begangen werden. Nicht mit einer Festveranstaltung, wohl aber mit einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Wir halten Kontakt“. An einem Info-Stand möchten die Arbeitskreis-Mitglieder mit anderen Frauen ins Gespräch kommen und vermitteln, „dass wir die Themen und Anliegen der Frauen ernst nehmen“, wie Andrea Balsmeier es formuliert.

Die Veranstaltung, die von 9 bis 13 Uhr unweit des Testzentrums stattfindet, wird musikalisch begleitet. Es wird Kaffee, Tee und Fingerfood geben. Außerdem sind Kreistänze geplant. Und für jede Frau soll es eine Rose geben. Flyer mit dem Programm liegen unter anderem bei Sparkasse und Volksbank, im Jobcenter, in der VHS und bei den Kirchengemeinden aus.