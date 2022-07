Die Übergabe steht bevor

In einigen Wochen soll die Seniorenresidenz Lengerich an den Betreiber, die Mediko-Gruppe, übergeben werden. Bis dann der stationäre Betrieb beginnt, wird mehr Zeit vergehen, als zunächst geplant. Anfang Januar soll es soweit sein.

Die Seniorenresidenz Lengerich soll Ende August/Anfang September an den Betreiber, die Mediko-Gruppe, übergeben werden. Das sagte jetzt auf Anfrage der WN Christoph Wilhelm, Sprecher der Cureus GmbH, die den Neubau an der Schulstraße errichtet. Während der Bereich Service-Wohnen wie geplant Anfang Oktober eröffnet werden soll, gibt es in den Bereichen Stationäre Pflege und Tagespflege Verzögerungen. Laut Mediko ist die Inbetriebnahme nun für Anfang Januar kommenden Jahres vorgesehen.