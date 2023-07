Die Überwachung wird kommen

Der Brand an der Gesamtschule im April hinterleiß deutliche Spuren. Der Containerstandort ist inzwischen komplett eingegittert. Nun sollen an der Schule auch noch Überwachungskameras angebracht werden.

Die Gesamtschule bekommt am Standort in Lengerich Überwachungskameras. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage der Redaktion mit. Demnach liegen die Angebote zur Einrichtung einer Videoüberwachung bereits vor und werden derzeit bearbeitet. Zielstellung sei es, die neue Technik bis spätestens Ende September zu installieren.

Im April hatte es an der Schule gebrannt. Seinerzeit waren die am Gebäude stehenden Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Spuren hinterließ das Feuer auch an der Fassade. Der Schaden belief sich nach Angaben der Polizei auf circa 50.000 Euro.

Im Mai hatte der städtische Fachdienstleiter Ludger Dierkes angesichts dieses und weiterer Vorfälle – es gab unter anderem Hakenkreuz-Schmierereien an der Grundschule in Hohne – gesagt, dass das Thema „akut“ sei. Schon da kündigte er an, dass die Stadt an der Gesamtschule handeln werde. Es ging nicht mehr um die Frage, ob Kameras zum Einsatz kommen sollten, sondern nur noch um das Wie. Das scheint nun geklärt zu sein.

Schulleiter Dr. Werner Peters ist ein klarer Verfechter der Überwachungstechnik. In Tecklenburg berichtete er im Mai in einem Ausschuss von Negativerfahrungen wie eingeschlagenen Scheiben und einem gestohlenen Tresor und fand dabei deutliche Worte: „Wir wollen nicht die Gesichter spielender Kinder aufnehmen, wir wollen das Gesocks weg haben.“

In der Nachbarstadt ist jüngst ebenfalls entschieden worden, Überwachungskameras einzusetzen – nicht nur am dortigen Gesamtschulstandort, sondern an allen Schulen. Gleiches gilt für Ladbergen, wo die Grundschule – es ist die einzige Schule im Ort – so besser gesichert werden soll.