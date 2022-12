Die Vergangenheit ergründen: Pfarrer Harald Klöppers Faible für die Heimatgeschichte

Lengerich

Harald Klöpper, evangelischer Pfarrer in Hohne, ist passionierter Heimathistoriker und Sammler alter Fotos. Das Interesse an Geschichte begleitet ihn schon lange. So hat er sich während seiner Zeit in Namibia mit dem Kapitel deutsche Kolonialgeschichte befasst. Und auch in Lengerich nimmt er nicht nur die schönen Seiten der Vergangenheit in den Blick, sondern beleuchtet auch Kritisches.