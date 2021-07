Diebe kommen auch im Sommer

Ferienzeit – Einbruchszeit. Seit gut einer Woche sind Sommerferien. Gute Zeiten für Langfinger – könnte man meinen. Tatsächlich hat die Polizei in den vergangenen Tagen keinen einzigen Einbruch in ein urlaubsbedingt verlassenes Haus registriert, teilt ihr Sprecher Johannes Tiltmann auf Anfrage unserer Redaktion mit.

In der Tat scheint es so, als sei die Ferienzeit im Sommer nicht die Haupteinbruchszeit. Sieht man sich die Monat-für-Monat-Statistik der Kreispolizeibehörde für Einbruchsdelikte an, denn stellt man fest, dass die „stärksten“ Monate im dunklen Dezember (92 Delikte) und im dunklen Januar (78 Delikte) liegen. Das heißt für die Sommerurlauber aber nicht, dass man sich jetzt in Sicherheit wiegen dürfte. Denn: Der drittstärkste Monat war dann doch der Juli mit 73 Delikten. Auffällig ist aber, dass die Zahlen insgesamt doch zurückzugehen scheinen. Im Mai 2021 wurden von der Kreispolizei 41 Einbruchsdelikte registriert, im Mai 2020 waren es noch 61. Und im Fünf-Jahres-Vergleich (Mai 2016) waren es sogar 171!

Schaut man sich die Einbruchsdelikte genauer an, zum Beispiel unter dem Aspekt der Wohnungseinbrüche, dann ergibt sich eine ähnliche Verteilung. Auch hier lagen in den vergangenen zwölf Monaten die Höchstwerte der Delikte im Januar (32) und im Dezember (29), also in der dunklen Jahreszeit. Hier liegt der Juli mit 23 bekannt gewordenen Fällen auf Rang vier, der Mai 2020 mit 27 Fällen hat sich dazwischengeschoben. Ein Jahr später, im Mai 2021, wurden nur noch 19 Fälle registriert. Auffällig in dieser Statistik: Der Februar mit lediglich sechs Fällen fällt aus dem Rahmen. Könnte aber an Lockdown und Schneechaos gelegen haben. Und auch beim Tageswohnungseinbruch liegen die Höchstwerte der vergangenen zwölf Monate in Januar und Dezember.

Schlüsselrolle für Nachbarn

Und doch heißt das nicht, dass man es sich leisten könnte, im Sommer weniger vorsichtig zu sein. Die Kunst beim Einbruchschutz ist neben den technischen Sicherungsmaßnahmen das Haus bei Abwesenheit nicht verlassen aussehen zu lassen, rät die Polizei. Eine Schlüsselrolle komme dabei insbesondere Nachbarn zu, die sich in der Abwesenheit der Bewohner um das Haus kümmern können. Zum Beispiel, indem sie Jalousien rauf und runter lassen. Jalousien an den Fenstern sollten immer nur nachts herunter gelassen sein. Kann niemand dafür sorgen, dass die Jalousien täglich heruntergelassen und hochgezogen werden, sollten sie im Zweifelsfall lieber komplett oben bleiben. Jalousien locken Täter an, wenn sie tagsüber heruntergelassen sind, so die Polizei.

Der Briefkasten sollte regelmäßig geleert werden, rät die Polizei. Abonnenten einer Tageszeitung sollten den Bezug rechtzeitig unterbrechen.

Mülltonnen sollten nicht an der Straße stehen bleiben. War die Müllabfuhr da, sollten die Tonnen möglichst zeitnah wieder hereingeholt werden und nicht tagelang vorm Haus stehen, sagt die Polizei. Der Zweit-Pkw sollte in die Auffahrt gestellt werden, damit das Haus bewohnt aussieht.

Zudem rät die Polizei, das Haus auch technisch gegen Einbrecher zu sichern und keine Fenster auf Kipp stehen zu lassen. Verdächtige Wahrnehmungen sollten immer unter der 110 gemeldet werden.

Tipps zum Einbruchsschutz gibt es im Internet auf steinfurt.polizei.nrw oder unter www.polizeiberatung.de.