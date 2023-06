Sogar Pflanzen werden ausgebuddelt

Metelen

Metalldiebstähle sorgen in Metelen seit Wochen für Unruhe in der Bevölkerung. So wurden etwa Anfang März 30 Grablaternen vom Friedhof am Langenhorster Damm entwendet. Ähnliche Fälle gibt es in den Nachbarorten und dem Kreis Borken.

Von Dieter Huge Sive Huwe