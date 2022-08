Diesmal wird es irre irisch

Am kommenden Donnerstag, 25. August, endet die Sommersession unter der Platane. „Und es wird richtig gefeiert“, verspricht Rolf Hermann, Leiter der Arbeitsgruppe Rock am Rathaus in der „Offensive“.

Die „Drunken Owls“ traten bereits im Jahr 2019 bei Rock am Rathaus auf. Am Donnerstag gestalten sie das Abschlusskonzert der Session 2022 unter der Platane. Das verspricht ein irre irischer Abend zu werden.

Rock am Rathaus, die Achte. Genauer gesagt: die Letzte. Denn: Am kommenden Donnerstag, 25. August, endet die Sommersession unter der Platane. Sieben Mal präsentierte der Bürgerverein „Offensive“ musikalische Vielfalt, sieben Mal herrschte volles Haus und sieben Mal spielte das Wetter prächtig mit. „Einfach irre – eine Bilanz, wie sie besser nicht sein kann“, strahlt fast schon freudetrunken die Vorsitzende Henrike Klein-Petzold.

Nicht irre, vielleicht doch, aber irisch endet Rock am Rathaus. Mit den „Drunken Owls“, die mit irischer Musik irre Stimmung versprechen. Die drei Musiker sind keine Unbekannten bei Rock am Rathaus. Sie sorgten bereits in der vergangenen Session vor der Pandemie 2019 für einen lebhaften Abend unter der Platane. „Endlich wieder ein Live-Auftritt. Wir freuen uns auf euch“, verkündet die Truppe in den Sozialen Medien.

Die „Drunken Owls“ lernten sich während ihres Studiums in Münster kennen und entdeckten eher zufällig ihre gemeinsame Leidenschaft für die „Irish Traditionals“. Doch schnell wurde diese Musik für die drei ein Selbstläufer, der ihnen Auftritte im gesamten Münsterland bescherte. Mit Akkordeon, Gitarre und Schlagwerk spielen sie, gespickt mit allerlei Überraschungen, Melodien, die ein jeder kennen und mitsingen kann, Lieder übers Feiern und unverschämt hohen Alkoholkonsum, aber auch Balladen über Liebeskummer, Hunger und Krieg – eben „Irish Traditionals“ in ihrer ganzen Breite.

Da auch das Wetter wohl wieder mitspielt, dürfte es ein grandioser Abschiedsabend werden. „Aber keine Bange, damit stirbt Rock am Rathaus nicht. Nächstes Jahr geht es weiter. Es haben sich bereits zahlreiche Musiker beworben, die unter der Platane auftreten wollen. Erst aber einmal wird am Donnerstag richtig gefeiert“, verspricht Rolf Hermann, Leiter der Arbeitsgruppe Rock am Rathaus in der „Offensive“.