Diskussion geht in eine dritte Runde

Ein Klassenraum in Stadtfeldmark: Sind die räumlichen Gegebenheiten an der Schule so, dass das gemeinsame Lernen möglich ist? Unter anderem darüber wird in der Lokalpolitik diskutiert.

In die zweite, aber nicht in die letzte Runde gegangen ist am Donnerstagabend die Diskussion über die von der Grundschule Stadtfeldmark geplante Einrichtung des sogenannten gemeinsamen Lernens. Dabei geht es um die Beschulung von Kindern mit Förderbedarf in den Bereichen „Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“. Die ist bislang nur an den Grundschulen Stadt und Hohne möglich. In der Politik gibt es offenbar Vorbehalte, das Angebot auf eine dritte Grundschule auszuweiten. Das wurde in der vergangenen Woche bereits im Schulausschuss deutlich, und daran änderte sich auch am Donnerstag im Hauptausschuss nicht entscheidend etwas. Die Abstimmung wurde erneut vertagt , zu entscheiden haben wird nun wohl der Rat am Donnerstag, 7. April.

Zu Gast war im Hauptausschuss Birgit Timmerberg vom Schulamt des Kreises. Sie versorgte die Mitglieder des Gremiums mit einigen grundlegenden Informationen. Unter anderem betonte sie, dass laut Gesetzeslage jedes Kind möglichst wohnortnah unterrichtet werden soll, das gelte auch beim gemeinsamen Lernen. Zudem werde im „Masterplan Grundschule“ des Landes die Maxime „kurze Beine – kurze Wege“ ausgegeben und als Ziel, langfristig an allen Schulen das gemeinsame Lernen zu etablieren. Eine „Bündelung“ sei somit „nicht zielführend“.

Als Schulträger kann die Stadt nach den Worten von Timmerberg ihre Zustimmung zu dem Vorhaben in Stadtfeldmark nur dann verweigern, wenn die sächlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien. Das könne zum Beispiel mit Blick auf das Raumangebot geschehen. Die Frage der personellen Ausstattung liege hingegen nicht in den Händen der Kommune.

Die Schulrätin stellte fest, dass es „große Anstrengungen“ des Landes gebe, personell an den Schulen aufzustocken. Konkret für Lengerich hatte sie die Nachricht, dass eine Förderlehrkraft jüngst in die Stadt gezogen sei und es nun darum gehen werde, für sie eine Stelle zu finden. Mit Blick auf Stadtfeldmark sprach Timmerberg von einem „recht günstigen Moment“.

Während Bürgermeister Wilhelm Möhrke in der anschließenden Diskussion zudem Schluss kam, dass die Stadt die Pläne der Grundschule gar nicht ablehnen könne, da die sächlichen Voraussetzungen gegeben seien, vertraten Andreas Kuhn und Hartmut Grünagel, die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU, andere Standpunkte. Kuhn betonte, die Stadt könne sich sehr wohl gegen das Vorhaben aussprechen, zum einen weil es an Ruheräumen in der Schule fehle und damit die sächlichen Voraussetzungen nicht zwangsläufig gegeben seien, zum anderen weil auch das erforderliche Personal derzeit nicht vorhanden sei – was laut Vorgaben des Landes der Fall sein sollte. Grünagel erinnerte daran, dass die Grundschulen Stadt und Hohne mit 20 beziehungsweise 15 Schülern mit Förderbedarf aktuell nicht ausreichend personell ausgestattet seien. Bevor andernorts neue Angebote aufgebaut werden, so seine Sicht der Dinge, sollte dafür gesorgt werden, dass die bestehenden die Standards erfüllen können.

Die Grünen sprangen wiederum der Schule zur Seite. Bärbel Brengelmann-Teepe, räumte zwar ein, dass „die räumliche Situation sicher ausbaufähig“ sei, aber es für Kinder und Eltern einen Anspruch auf Inklusion vor Ort gebe, dem sich die Stadt nicht in den Weg stellen sollte.