Über den Goldenen Meisterbrief freut sich Walter Scholz, Kfz-Meister aus Leidenschaft. Obwohl er das Rentenalter inzwischen erreicht hat, ist er immer noch in seiner Werkstatt an der Lienener Straße anzutreffen, die Sohn Lars leitet. Auch Enkel Frederick ist Teil des Familienunternehmens.

Walter Scholz, Kfz-Meister aus Leidenschaft, hat das Rentenalter inzwischen erreicht, in den Ruhestand hat er sich aber noch nicht verabschiedet. Zusammen mit seiner Frau Ingrid ist er weiterhin in der Werkstatt an der Lienener Straße 3 anzutreffen.

Die Werkstatt wird inzwischen von Sohn Lars geleitet, natürlich auch Kfz-Meister. Und auch die dritte Generation – mit Enkel Frederick – darf sich seit Mitte 2020 „Meister des Kraftfahrzeugtechniker-Handwerks“ nennen, während „Opa“ Walter Scholz jetzt von der Innung seinen Goldenen Meisterbrief ausgehändigt bekam.

Am Anfang waren Autos die Ausnahme

Drei Generationen – eine Leidenschaft für das Auto. Dabei, so erzählte Walter Scholz, durfte er bei seinem Eintritt in die Lehre 1960 nur an Fahrrädern herumschrauben.

Autos waren damals in der Lehrwerkstatt eher die Ausnahme: „Einmal haben wir an einem Lloyd 600 einen Motorwechsel gemacht, da konnte ich dann zuschauen.“ Für 60 Mark im Monat „durfte“ der Lehrling sechs Tage die Woche arbeiten und natürlich auch die Werkstatt schrubben.

Bei der Selbstständigkeit half der Zufall

Nach dreieinhalb Jahren Lehre und dem damals üblichen 18-monatigen Wehrdienst ging es – neben der Arbeit – zurück auf die Schulbank. An den Wochenenden und in der Abendschule bereitete sich Walter Scholz auf die Meisterprüfung vor, die er am 10. November 1971 bestand. Den lange geplanten Schritt in die Selbstständigkeit vollzog das Ehepaar Scholz 1989.

Dabei kam der Zufall zu Hilfe: „Im Urlaub haben wir eine Zeitungsannonce gelesen“, erinnert sich Walter Scholz. Es wurde ein neuer Pächter für die Tankstelle in Hohne gesucht. Die gehörte damals noch zum Shell-Konzern. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Neben dem Geschäft mit Benzin und Diesel war die „Einraum-Werkstatt“ lange Zeit Lebensmittelpunkt von Walter Scholz: „Damals mussten wir erst ein Fahrzeug fertig reparieren, bevor das nächste Auto in die Werkstatt konnte.“

Auch im Alter noch eingebunden

Auch deshalb suchte sich der Kfz-Meister größere Räumlichkeiten und konnte 2009 die neue Werkstatt an der Lienener Straße 3 in Betrieb nehmen. Im Februar 2018, nach 28 Jahren, wurde die Tankstelle in Hohne in andere Hände (Firma Lühmann) übergeben. Tochter Kirstin, die mit den Eltern das Benzin-Geschäft betrieben hatte, blieb als Stationsleiterin weiter vor Ort.

Auch heute noch ist das Ehepaar Scholz eng in die Abläufe des Betriebes eingebunden, obwohl Walter Scholz zugeben muss: „Das Berufsbild im heutigen Kfz-Handwerk ist natürlich ein ganz anderes geworden.“ Aber – als helfende Hand – mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung ist er weiterhin unverzichtbar für den Betrieb, insbesondere wenn es um die älteren Automodelle geht.