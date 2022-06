Drohte 35-Jähriger seiner Freundin mit dem Tod?

Lengerich/Tecklenburg

Es bleibt unklar, was im Sommer 2021 genau zwischen einem 35-Jährigen und einer 29-Jährigen geschah. Der Mann musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten. Unter anderem soll er seiner Freundin mit dem Tod gedroht und sie geschlagen haben. Doch nach Aussage des Angeklagten sind die beiden nun verlobt – und so verweigerte die Frau die Aussage.

-gpg-