Durchwachsene Zwischenbilanz

Durchwachsen fällt nach zwei Adventssamstagen die Bilanz der Kaufleute in Sachen Weihnachtsgeschäft aus. Einige Händler zeigten sich bei einer Umfrage zufrieden, andere sind pessimistisch und sehen auch in den nun beim Einkauf geltenden 2G-Regeln zusätzliche Hindernisse. Kunden, so ihre Befürchtung, treibe das in die Arme der Internet-Konkurrenz, außerdem seien Beratung und Kontrolle zeitgleich kaum zu leisten.

Ulrich Veltmann ist in diesem Jahr besonders froh, dass das Geschäft zur Weihnachtszeit wieder läuft. In seiner Buchhandlung in der Münsterstraße gehen die Kunden aktuell ein und aus – über sinkende Zahlen im Dezember kann sich der Buchhändler, der auch ein Geschäft in Ladbergen betreibt, nicht beschweren. Aber wie ist die allgemeine Stimmung in den Geschäften der Innenstadt? Die Westfälischen Nachrichten haben sich umgehört.

Anja Budzinski vom Herrenbekleidungsgeschäft Engbers spricht von einem „ganz schleppenden Geschäft“: „Neue Klamotten zur Weihnachtszeit? Die meisten wissen noch nicht mal, wie Weihnachten in diesem Jahr gefeiert wird.“ Hier und da werde zwar mal ein Schal, ein T-Shirt oder sogar eine Hose für die Liebsten gekauft, aber: „Mehr als drei oder vier Teile, wie es sonst im Dezember üblich ist, nimmt kaum einer mit.“ Wie Jamoda, wo Bernadette Schrameyer von einer „umgeschlagenen Stimmung“ berichtet, wird Engbers an den Adventssamstagen wohl nicht bis 18 Uhr geöffnet haben. Schrameyer: „Wenn dann etwas in der Stadt los ist, entscheiden wir natürlich spontan noch einmal um, aber aktuell gehen wir nicht davon aus, dass das notwendig ist.“ Ihre Erklärung: „Jetzt ist wieder so vieles abgesagt worden, also brauchen die Menschen auch keine neue Kleidung. Dabei verschieben sich die Prioritäten dahin, dass die notwendigen Besorgungen, wie Lebensmittel, ganz klar nach vorne rücken.“

Anderes berichtet – nicht ganz überraschend – Michaela Grunwald von der Drogerie- und Kaufhauskette „Müller“. Auch bei Müller ist der Dezember die Haupteinnahmezeit: „Kinder bekommen immer von ihren Eltern Spiele geschenkt. Da wird an anderer Stelle gespart“, meint die Filialleiterin, die festgestellt hat, dass das Weihnachtsgeschäft diesmal besonders früh begonnen hat und sich das folgendermaßen erklärt: „Es kann daran liegen, dass die Menschen nicht wissen, wann die Geschäfte wieder schließen, oder dass Unsicherheit darüber herrscht, bei welchen Waren es zu Lieferengpässen kommen könnte.“ Diese gebe es „querbeet in allen Kategorien“, weiß Grunwald.

Von einem guten Weihnachtsgeschäft mag Iris Gottwald, die in der Bahnhofstraße „Die Wühlmaus“ betreibt, derzeit noch nicht sprechen. Sie habe den Eindruck, dass vor dem zweiten Corona-Weihnachten viele potenzielle Kunden ins Netz abwanderten, wenngleich sie häufig zu hören bekomme, dass die Kundschaft Online-Giganten wie Amazon eigentlich nicht unterstützen, sondern lieber in kleinen, inhabergeführten Geschäften kaufen möchte. Auch die 2G-Regel sieht Gottwald kritisch. Nicht nur, weil Ungeimpfte diese Regelung als Aufruf zum Christmas-Shopping im Internet verstehen könnten, sondern auch, weil es schwierig sei, zu beraten und gleichzeitig Impfausweise und Personalausweise der Kundschaft zu kontrollieren, wenn man alleine im Laden stehe.

Zurück in die Münsterstraße: Buchhandlung, Fashion Island und Eickhold Schmuck und Uhren, allesamt inhabergeführt, haben sich etwas Besonderes überlegt. Einem Aufruf der Werbegemeinschaft folgend, öffnen sie nun ihre Geschäfte jeden Donnerstag bis 20 Uhr. Außerdem unterstützen sie einander, indem sie Artikel der Nachbarn im eigenen Ladenlokal präsentieren. Bei den Kunden stoße das auf Resonanz, hat Klaus Hülsmann festgestellt, der mit seiner Frau seit zwölf Jahren das Fashion Island betreibt und mit dem Weihnachtsgeschäft bislang recht zufrieden ist. Die Kundschaft, die die familiäre Atmosphäre und die individuelle Beratung gleichermaßen schätze, kaufe nicht nur Accessoires wie Schals oder Mützen, sondern beispielsweise auch hochwertige Pullover oder Jacken für den Gabentisch. Und wenn sich jemand für den ausgestellten Schmuck interessiere, werde dieser eben zum Nachbarn Eickhold geschickt.

Doris Stenner von Eickhold berichtet, dass Schmuck als Weihnachtsgeschenk „weiterhin sehr beliebt“ sei: „Man merkt, dass die Leute auch mal zu Höherwertigem greifen“, stellt die Inhaberin fest, auf einem Niveau wie vor der Pandemie sei man aber noch lange nicht: „Und ich bezweifle das wir das dieses Jahr erreichen.“

Im Buchladen von Ulrich Veltmann sind vor allem die Bücher von Sebastian Fitzek, Klassiker von Ken Folett, „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens oder „Natrium Chlorid“ von Jussi Adler Olsen gefragt. Auch das Whiskey-Geschäft laufe gut. Und wer seinen Liebsten Parfüm zum Weihnachtsfest schenken möchte, kann sich bei Nadine Stamm in der Stadtparfümerie Pieper beraten lassen, sie zeigt sich mit dem Weihnachtsgeschäft „gut zufrieden“: „Die Kunden wollen beraten werden und da zählt nun mal die persönliche Komponente.“ Das könne das Internet nicht bieten.