E-Ladestationen vorerst nicht vorgesehen

Die Abstellanlage für Fahrräder, die sich momentan noch am Bahnhof befindet, soll demnächst zwischen Hannah-Arendt-Gymnasium und dem Neubau der Gesamtschule aufgestellt werden, und zwar so, dass sie auch den Nutzern des ÖPNV zur Verfügung steht. Das teilte Bürgermeister Wilhelm Möhrke am Dienstag im Schulausschuss mit. Eine Ladestation für E-Bikes sei an der Gesamtschule nicht geplant.

