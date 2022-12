Ehrenamt ist eine Win-Win-Situation

Am heutigen Tag des Ehrenamtes berichtet WN-Mitarbeiter Anwar Yousofi, weshalb er sich in der Teestube Weltweit ehrenamtlich betätigt.

Der Glaube daran, dass Gutes zu tun erstrebenswert ist, ist in vielen Religionen verankert. Rund 31 Millionen Menschen sind in Deutschland in einem Ehrenamt tätig und engagieren sich auf dieses Weise in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft – und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.